2019-04-15T22:27:01+03:00
Звезды

Борис Андрианов приедет в Воронеж на Платоновский фестиваль

Музыкант заменит коллегу
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Дирекция Платоновского фестиваля сообщила о замене в составе исполнителей концерта К 100-летию Мечислава Вайнберга, который пройдет 3 июня в филармонии. Вместо Александра Бузлова воронежцам сыграет Борис Андриановю Поклонники музыки слышали известного виолончелист на седьмом Платоновфесте. Более того, Андрианов - постоянный гость Воронежа: он несколько раз принимал участие в фестивале "Джазовая провинция", а 28 марта приезжал с фондом "Новые имена".

Борис Андрианов в 16 лет стал лауреатом первого Международного юношеского конкурса имени Чайковского, спустя год получил первую премию и Гран-при на конкурсе в ЮАР. В 1997 году он стал лауреатом Первого Международного конкурса имени Шостаковича Classica Nova в Ганновере. На VI Международном конкурсе виолончелистов Ростроповича в Париже (1997) Борис Андрианов стал первым представителем России, получившим звание лауреата за всю историю конкурса. Виолончелист завоевал III премию и бронзовую медаль XI Международного конкурса имени Чайковского (1998).

Борис Андрианов выступает с ведущими коллективами мира - оркестром Мариинского театра, Российским национальным оркестром, Национальным оркестром Франции, филармоническими оркестрами Словении и Хорватии и другими. В 2003 году альбом Бориса Андрианова, записанный совместно с ведущим российским гитаристом Дмитрием Илларионовым, вошел в предварительный список номинантов премии «Грэмми».

Борис Андрианов сыграет воронежцам на уникальном инструменте работы Доменико Монтаньяна из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В реестр недобросовестных поставщиков включили 304 воронежские фирмы
Наталья Орейро сфотографировалась на фоне панорамы Воронежского водохранилища
На поддержку малого бизнеса в 2019-м в Воронежской области направят более 300 млн рублей
В Воронеже пройдет фестиваль детских активностей с морем внушительных призов
В Воронеже поймали серийных мошенников, обманувших пенсионеров на 210 тыс рублей
В Воронеже будут судить водителя, по вине которого погибли мотоциклист и его пассажирка
В Воронежской области посадили молодого человека, зарезавшего приятеля из-за музыкального спора
"Мельница" привезет воронежцам лучшее из "Алхимейры"
Мэр Воронежа поручил найти новое место для городской Аллеи Славы
На воронежских кладбищах проведут инвентаризацию могил
Липецкий наркокурьер стал воронежским строителем
В Воронеже полицейского поймали на взятке от мигранта
Воронежец выстрелил в голову экс-жене
Воронежцы: «Вместе с трамваем ушла эпоха романтики и неспешности»
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Москва не стала продавать Воронежу подержанные троллейбусы
В Воронежской области рабочего затянула буровая установка