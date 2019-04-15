Борис Андрианов приедет в Воронеж на Платоновский фестиваль

СЕГОДНЯ 22:27 2019-04-15T22:27:01+03:00

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Дирекция Платоновского фестиваля сообщила о замене в составе исполнителей концерта К 100-летию Мечислава Вайнберга, который пройдет 3 июня в филармонии. Вместо Александра Бузлова воронежцам сыграет Борис Андриановю Поклонники музыки слышали известного виолончелист на седьмом Платоновфесте. Более того, Андрианов - постоянный гость Воронежа: он несколько раз принимал участие в фестивале "Джазовая провинция", а 28 марта приезжал с фондом "Новые имена".

Борис Андрианов в 16 лет стал лауреатом первого Международного юношеского конкурса имени Чайковского, спустя год получил первую премию и Гран-при на конкурсе в ЮАР. В 1997 году он стал лауреатом Первого Международного конкурса имени Шостаковича Classica Nova в Ганновере. На VI Международном конкурсе виолончелистов Ростроповича в Париже (1997) Борис Андрианов стал первым представителем России, получившим звание лауреата за всю историю конкурса. Виолончелист завоевал III премию и бронзовую медаль XI Международного конкурса имени Чайковского (1998).

Борис Андрианов выступает с ведущими коллективами мира - оркестром Мариинского театра, Российским национальным оркестром, Национальным оркестром Франции, филармоническими оркестрами Словении и Хорватии и другими. В 2003 году альбом Бориса Андрианова, записанный совместно с ведущим российским гитаристом Дмитрием Илларионовым, вошел в предварительный список номинантов премии «Грэмми».

Борис Андрианов сыграет воронежцам на уникальном инструменте работы Доменико Монтаньяна из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.

ИСТОЧНИК KP.RU