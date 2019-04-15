В реестр недобросовестных поставщиков включили 304 воронежские фирмы

СЕГОДНЯ 21:11 2019-04-15T21:11:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже принимают меры по ограничению участия в госзакупках недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг. В регионе создан реестр недобросовестных поставщиков. На сегодняшний момент в «черный список» входит более 12 тысяч записей о фирмах с отрицательной деловой репутацией, из них 304 поставщика, зарегистрированных на территории Воронежской области.

Действия недобросовестных поставщиков опасны при осуществлении социально важных закупок, например, лекарств или продуктов питания. К примеру, в 2018 году сразу несколько компаний не исполнили контракты на поставку продуктов питания в соцучреждения: детские сады, больницы, дома престарелых и инвалидов. Были сорваны также поставки медицинских изделий и угля. Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области Денис Чушкин отметил, что помимо включения виновных в реестр недобросовестных поставщиков, ведомство собирается дополнительно штрафовать директоров таких компаний за нарушение сроков заключения контрактов.

Руководитель управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок области Евгений Гончаров сообщил, что одним из инструментов защиты государственных заказчиков является максимально детализированный, в том числе в части ответственности сторон, контракт. В частности, в рамках актуальной для региона борьбы с фальсификатом разработали типовой проект госконтракта, предусматривающий применение штрафных санкций к поставщику и одностороннее расторжение контрактов за поставку некачественной продукции, возмещение поставщиком затрат на проведение независимой экспертизы в случае подтверждения наличия фальсификата.

ИСТОЧНИК KP.RU