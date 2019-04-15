На поддержку малого бизнеса в 2019-м в Воронежской области направят более 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:39 2019-04-15T18:39:58+03:00

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В Воронежской области собираются активнее поддерживать малый и средний бизнес. В конце 2018-го на предмет проблем опросили 2500 предпринимателей (2,8% от общего числа субъектов МСП). Руководитель департамента предпринимательства и торговли области Галина Абричкина сообщила, что бизнесмены жалуются на высокие налоги и сложность привлечения средств, для развития нужны субсидии и банковские кредитов по сниженной ставке.

- Поддержка в части банковского кредитования - наиболее рациональный и эффективный, а главное, результативный метод поддержки. Стоит вернуться к вопросу возможности использования залогового фонда Воронежской области под привлечение кредитов, - поручил губернатор Александр Гусев.

Власти запланировали снижение процентных ставок по льготным микрозаймам до 13% по максимальной ставке в 2019 году и упрощение процедуры рассмотрения заявок на предоставление займа.

На поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году в регионе планируют направить 312 млн рублей, из них более 259 млн рублей - из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU