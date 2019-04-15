2019-04-15T18:11:40+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийных мошенников, обманувших пенсионеров на 210 тыс рублей

Аферисты под предлогом продажи постельного белья выведывали про деньги и крали их
Ярослав ИВАНОВ
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В столице Черноземья задержали аферистов, которые систематически раскручивали на деньги пенсионеров. 27-летний житель Волгоградской области и 25-летний житель Новоусманского района втирались в доверие к пожилым людям, у которых в общей сложности увели более 210 тысяч рублей.

В марте 87-летней жительнице Советского района парни предложили приобрести постельное белье. Чтобы заплатить за него, женщина привела их домой. Аферисты запомнили, где пенсионерка хранит сбережения, и через пару дней снова пришли к ней под вымышленным предлогом. Пока один отвлекал старушку, другой похитил 90 тысяч рублей.

Жертвой преступников стал еще один житель Советского района: 75-летнему дедушке тоже предложили купить постельные принадлежности. А потом молодые люди попросили потерпевшего оказать им содействие в оформлении банковской карты для зачисления денег. Пожилой мужчина оформил карту на свое имя и передал подозреваемым. При помощи пластика злоумышленники получили доступ к денежным средствам, хранящимся на расчетных счетах пенсионера, и похитили у него 7 000 рублей.

Кроме того, 25-летний житель Новоусманского района, используя тот же предлог продажи постельных принадлежностей, втерся в доверие к 73-летней пенсионерке и попросил у нее взаймы 122 тысячи рублей, якобы для выкупа транспортного средства. И с деньгами скрылся, разумеется.

Мужчинам придется ответить по двум статьям - за мошенничество и кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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