В Воронеже будут судить водителя, по вине которого погибли мотоциклист и его пассажирка

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-15T17:14:58+03:00

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В суд передали дело 56-летнего жителя Воронежа, устроившего резонансное ДТП.

Авария произошла 14 июня 2018 года. Около четырех часов дня водитель на ГАЗ-33021, следовавший по дороге «Новая Усмань - Тимирязево - Горенские Выселки» со стороны Новой Усмани в направлении села Рыкань, решил развернуться. Но при развороте не уступил дорогу мотоциклу со встречного направления. В итоге сбил «Сузуки». В аварии погибли 15-летний водитель мотоцикла и его 15-летняя пассажирка.

Обвиняемый осознал, что нарушил ПДД, не убедившись в безопасности своего маневра. После ДТП он пытался извиниться перед матерями погибших девушки и парня и перечислил каждой почтовым переводом по 50000 рублей. Правда, женщины от общения отказались и деньги не приняли.

Теперь дело за судом.

ИСТОЧНИК KP.RU