В Воронежской области посадили молодого человека, зарезавшего приятеля из-за музыкального спора

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-15T17:19:07+03:00

Юноша сначала признал свою вину, потом от своих показаний отказался, но доказательств было достаточно

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Суд вынес приговор 20-летнему жителю Новохоперска.

В апреле 2018 года этот молодой человек, изрядно выпивший, шел вместе со знакомой по улице Кирова Новохоперска. Парочка хотела продолжить вечер в местном кафе. Но повстречала компанию, в которой был 18-летний бывший одноклассник мужчины. Тут-то и возник спор. Парню из встреченной компании не понравилась музыка, которую слушала девушка 20-летнего новохоперца.

Чтобы загладить конфликт, 18-летний парень отошел с 20-летним знакомым в сторону. Там старший достал нож-бабочку, младший выругался в его адрес и сказал, что ему слабо ударить живого человека. Тогда 20-летний участник ссоры совсем разъярился и ударил 18-летнего ножом в живот. Потом с девушкой убежал. Раненый парень подошел к компании, сказал, что его порезали. Он дождался скорой, его отвезли в больницу, но там юноша умер.

- Вначале 20-летний житель Новохоперска признал свою вину, подтвердил свои показания во время следственного эксперимента, даже сам выдал нож. Потом от своих показаний отказался, заявил, что вообще не помнит тот вечер. Однако его вину подтверждают показания знакомой, с которой обвиняемый был в тот вечер, а также других свидетелей, Кроме того, на ноже обнаружили его отпечатки, а на лезвии – кровь убитого, - рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

В итоге 20-летнего новохоперца приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU