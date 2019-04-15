"Мельница" привезет воронежцам лучшее из "Алхимейры"

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-15T16:42:22+03:00

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29 апреля в Воронеж с концертом приедет российская фолк-рок-группа из Москвы «Мельница». Коллектив играет акустическую и электроакустическую музыку на ирландской арфе, флейте и других духовых инструментах, акустической гитаре, электрогитаре, барабанах, бас-гитаре. Музыкальное направление, в котором работает группа, принято относить к фолк-року, однако в числе творческих ориентиров музыкантов неизменно оказываются: Led Zeppelin, Pink Floyd, U2. В своих песнях основной автор группы, Наталья О’Шей, лингвист по образованию, опирается на широкую палитру образов всей индоевропейской мифологии и традиции классической русской поэзии.

Этот концерт ставит завершающий аккорд истории, в которой группа «Мельница» жила без малого последние пять лет. В новом шоу будет сосредоточено все самое лучшее из мира вселенной «Альхимейра». В программу «Альхимейра. Лучшее» вошли самые любимые слушателями песни и самые известные хиты группы.

- Этой программой группа закрывает очередную масштабную страницу своей истории и открывает новую - подготовку к юбилею. Зрителей ждет тщательное выверенная музыкальная драматургия, мощный звук, фантастический свет, а самое главное - неизменная любовь, с которой мы отдаемся своему творчеству и которой без остатка делимся с поклонниками, - говорит о предстоящем концерте Хелависа.

Концерт пройдет в Event-Hall 29 апреля в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU