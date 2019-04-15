2019-04-15T16:42:22+03:00
Звезды

"Мельница" привезет воронежцам лучшее из "Алхимейры"

Группа приедет на гастроли в конце апреля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

29 апреля в Воронеж с концертом приедет российская фолк-рок-группа из Москвы «Мельница». Коллектив играет акустическую и электроакустическую музыку на ирландской арфе, флейте и других духовых инструментах, акустической гитаре, электрогитаре, барабанах, бас-гитаре. Музыкальное направление, в котором работает группа, принято относить к фолк-року, однако в числе творческих ориентиров музыкантов неизменно оказываются: Led Zeppelin, Pink Floyd, U2. В своих песнях основной автор группы, Наталья О’Шей, лингвист по образованию, опирается на широкую палитру образов всей индоевропейской мифологии и традиции классической русской поэзии.

Этот концерт ставит завершающий аккорд истории, в которой группа «Мельница» жила без малого последние пять лет. В новом шоу будет сосредоточено все самое лучшее из мира вселенной «Альхимейра». В программу «Альхимейра. Лучшее» вошли самые любимые слушателями песни и самые известные хиты группы.

- Этой программой группа закрывает очередную масштабную страницу своей истории и открывает новую - подготовку к юбилею. Зрителей ждет тщательное выверенная музыкальная драматургия, мощный звук, фантастический свет, а самое главное - неизменная любовь, с которой мы отдаемся своему творчеству и которой без остатка делимся с поклонниками, - говорит о предстоящем концерте Хелависа.

Концерт пройдет в Event-Hall 29 апреля в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наталья Орейро сфотографировалась на фоне панорамы Воронежского водохранилища
На поддержку малого бизнеса в 2019-м в Воронежской области направят более 300 млн рублей
В Воронеже пройдет фестиваль детских активностей с морем внушительных призов
В Воронеже поймали серийных мошенников, обманувших пенсионеров на 210 тыс рублей
В Воронеже будут судить водителя, по вине которого погибли мотоциклист и его пассажирка
В Воронежской области посадили молодого человека, зарезавшего приятеля из-за музыкального спора
Мэр Воронежа поручил найти новое место для городской Аллеи Славы
На воронежских кладбищах проведут инвентаризацию могил
Липецкий наркокурьер стал воронежским строителем
В Воронеже полицейского поймали на взятке от мигранта
Воронежец выстрелил в голову экс-жене
Воронежцы: «Вместе с трамваем ушла эпоха романтики и неспешности»
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
Москва не стала продавать Воронежу подержанные троллейбусы
В Воронежской области рабочего затянула буровая установка