Мэр Воронежа поручил найти новое место для городской Аллеи Славы
Существующая на Коминтерновском кладбище исчерпала свои возможности
Изменить размер текста:
На еженедельной планерке в городской администрации в понедельник, 15 апреля, мэр Воронежа Вадим Кстенин затронул проблему Аллеи Славы, где хоронят заслуженных воронежцев. Дело в том, что ресурс аллеи, как и самого Коминтерновского кладбища, давно исчерпан. В связи с этим глава города поручил чиновникам в течение месяца предложить другие варианты для размещения Аллеи Славы.
Напомним, в этом году на городских погостах завершится инвентаризация могил, а в период с 21 по 27 апреля пройдут санитарные дни по уборке территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU