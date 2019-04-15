Мэр Воронежа поручил найти новое место для городской Аллеи Славы

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-15T16:00:01+03:00

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На еженедельной планерке в городской администрации в понедельник, 15 апреля, мэр Воронежа Вадим Кстенин затронул проблему Аллеи Славы, где хоронят заслуженных воронежцев. Дело в том, что ресурс аллеи, как и самого Коминтерновского кладбища, давно исчерпан. В связи с этим глава города поручил чиновникам в течение месяца предложить другие варианты для размещения Аллеи Славы.

Напомним, в этом году на городских погостах завершится инвентаризация могил, а в период с 21 по 27 апреля пройдут санитарные дни по уборке территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU