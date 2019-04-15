На воронежских кладбищах проведут инвентаризацию могил

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-15T15:50:45+03:00

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В этом году Воронежское похоронное бюро завершит инвентаризацию, которая позволит выявить бесхозные могилы, места захламления, а также позволит обновить планы кварталов для облегчения поиска мест захоронения. С просьбами помочь найти могилы родственников в администрацию кладбищ ежедневно обращаются по 10-15 человек.

Наряду с этим планируется установить санитарно-защитные зоны у погостов, расположенных в черте города.

Как рассказали в администрации похоронного бюро, в период с 21 по 27 апреля на кладбищах пройдут санитарные дни, чтобы максимально вывезти мусор, который соберут с могил родственники погребенных. К Пасхе по поручению мэра также отремонтируют подъездные пути к погостам.

ИСТОЧНИК KP.RU