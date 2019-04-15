2019-04-15T15:47:30+03:00
Происшествия

Липецкий наркокурьер стал воронежским строителем

Но смена деятельности не помогла: мужчину задержали
Станислав ШЕВЧЕНКО
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В дверь квартиры на Бульваре Победы настойчиво стучали. 35-летний мужчина, который заперся внутри, не спешил открывать. Он понимал, что это полицейские, и они пришли по его душу...

Житель Липецкой области в прошлом году оказался в федеральном розыске. Он попался местным правоохранителям с немалой партией наркотиков. Однако непостижимым образом мужчине удалось скрыться.

Стало известно, что он приехал в Воронежскую область, снял квартиру и устроился строителем. "В настоящее время подозреваемый передан инициаторам розыска", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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