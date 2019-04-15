В Воронеже полицейского поймали на взятке от мигранта

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-15T16:37:34+03:00

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Воронежские следователи передают в суд дел бывшего начальника отдела по вопросам миграции одного из городских отделов полиции, пойманного на взятке.

Инцидент произошел в апреле 2018 года. Правоохранитель получил от жительницы Советского района деньги и имущество на общую сумму более 30 тысяч рублей - за «ускорение» предоставления гражданину ближнего зарубежья разрешения на временное проживание в России. После получения взятки полицейского задержали фсбэшники и следователи.

Обвиняемый признался в получении денег за содействие получения мигрантом разрешения на проживание. Теперь его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU