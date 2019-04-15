Воронежец выстрелил в голову экс-жене
Женщина пришла забирать ребенка и поссорилась с бывшим
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Шокирующий случай произошел в Воронеже. В больницу попала женщина с огнестрельным ранением головы. Полицейские выяснили, что потерпевшая пострадала от рук бывшего мужа.
Женщина пришла домой к благоверному, с которым в разводе, забрать дочку, родители поссорились. В итоге, бывший муж перестал контролировать себя, достал из сейфа травматический пистолет и выстрелил в голову потерпевшей.
46-летнего мужчину задержали, оружие изъяли. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью экс-мужу грозит до 10 лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU