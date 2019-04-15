Воронежец выстрелил в голову экс-жене

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-15T15:16:58+03:00

Женщина пришла забирать ребенка и поссорилась с бывшим

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Шокирующий случай произошел в Воронеже. В больницу попала женщина с огнестрельным ранением головы. Полицейские выяснили, что потерпевшая пострадала от рук бывшего мужа.

Женщина пришла домой к благоверному, с которым в разводе, забрать дочку, родители поссорились. В итоге, бывший муж перестал контролировать себя, достал из сейфа травматический пистолет и выстрелил в голову потерпевшей.

46-летнего мужчину задержали, оружие изъяли. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью экс-мужу грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU