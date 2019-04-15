Воронежцы: «Вместе с трамваем ушла эпоха романтики и неспешности»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-15T15:12:14+03:00

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«Трамвай исчез внезапно, попрощаться, проехать этим маршрутом не удалось, жалею до сих пор». Под этой фразой популярного воронежского краеведа Ольги Рудевой, появившейся в паблике «Воронеж.Пешком. Экскурсии по Воронежу» в ВК, наверно, подпишется каждый второй воронежец. Несмотря на то, что рельсовый транспорт агонизировал несколько лет, теряя парк техники, пути и депо, горожане до последнего верили, что он останется с нами. Вернее, не верили, что миллионный город может остаться без трамвая. Но это произошло. 15 апреля 2009 года разбитый дребезжащий вагончик в последний раз проехал по улицам города.

Сколько за эти десять лет горожанам предлагали разных проектов создания рельсового транспорта! Но эти планы только лишний раз подтверждали древнюю истину, что разрушить старое проще, чем создать с нуля новое. Это признал даже нынешний глава города.

Сейчас мэрия вынашивает очередные планы по запуску воронежского метро. Только на разработку его обоснования уйдет два года. А, значит, в ближайшее время мы не услышим стука трамвайных колес по рельсам.

- Любила маршрут N2, - ностальгирует Ольга Рудева. - Жила какое-то время в Юго-Западном, ездила зимними вечерами на каток (стадион Труд). И возвращаться домой длинным, петляющим путем в романтическом переходном возрасте казалось волшебным.

- Многие маршруты были такие извилистые и классные! - поддерживает ее подписчица сообщества "Воронеж.Пешком"Надежда Христенко. - Как жалко, что все разрушили…

Своя романтическая история, связанная с трамваем есть у каждого коренного воронежца. Особенно любили его студенты и влюбленные парочки. Под размеренный стук колес и покачивание вагона так здорово было беседовать, глядя в окно на проплывающие виды родного города. В эпоху до автомобильных пробок…

- Помню, как в апреле 2009 года прокатился на одном из последних трамваев, - рассказал наш читатель Дмитрий. – Был вечер, я стоял на остановке «ул.Ворошилова». Ждал автобус, но вдруг подошел трамвай №1. Остановился и открыл двери в совершенно пустой вагон. Он стоял так долго, что я воспринял это как приглашение прокатиться. Сел и мы поехали. Без остановок до конечной – железнодорожного вокзала. Там машинист спросил, куда мне надо. Я ответил: «К пединституту». Он говорит: «А, поехали!». И довез меня прямо до дома.

ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ВОРОНЕЖСКОГО ТРАМВАЯ

Трамвай в Воронеже просуществовал с 1926 по 2009 год.

Самой «трамвайной» была улица Кольцовская. По ней ходило максимальное количество маршрутов.

Долгие годы трамвай курсировал только по правобережной части города. В 1934 году рельсы проложили на левый берег Воронежа по Вогрэссовскому мосту.

К началу Великой Отечественной войны в городе существовало 11 маршрутов, протяженность рельсовых путей составляла больше 60 км. На работу выходили 132 вагона.

В 1977 году в Воронеж приходит первая партия импортных чехословацких вагонов. Следующая партия – 12 вагонов - будет в 1989 году.

В 1986 году торжественно открыли Северный мост. Специально под трамвай на нем был предусмотрен второй «этаж». В том же году в Воронеже появилась последняя рельсовая новая ветка, которая прошла по улице Новгородской. На это время приходится расцвет воронежского трамвая.

В 90-е годы трамвайное хозяйство начинает ветшать и постепенно приходит в упадок. Новые вагоны уже не закупаются, растут долги предприятия, которое пытается выжить за счет размещения на бортах рекламы.

В 2005 году в Воронеже было всего два трамвайных депо, семь маршрутов и один трамвайный парк.

В 2006 году имущество МП «Воронежпассажиртранс», в том числе разворотные кольца и все трамваи, было продано.

Последний трамвай, выпущенный ВРТТЗ, стоял в депо до 2012 года. Дальнейшая его судьба неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU