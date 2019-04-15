Москва не стала продавать Воронежу подержанные троллейбусы

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-15T15:24:04+03:00

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Не так давно в мэрии сообщили о возможности приобретения нескольких подержанных троллейбусов из Москвы. В казне Воронежа нет денег на покупку нового электротранспорта. А вот покупку машин с пробегом власти вполне могли бы осилить.

Однако от общественной организации "Город и транспорт" поступили невеселые новости:

- На днях пришел ответ от главы дептранса Москвы М.С. Ликсутова, в котором говорится, что весь имеющийся подвижной состав задействован в транспортном обслуживании столицы. К сожалению, не успели.

В пресс-службе мэрии прокомментировали:

- Да, действительно, к сожалению, поступил такой неутешительный ответ. Мы раньше сомневались в том, что такое в принципе возможно, кто же отдаст хорошую технику, да ещё и бесплатно? Но какие-то отдельные примеры все-таки были, поэтому и прилагались усилия, чтобы получить троллейбусы. Спасибо "Городу и транспорту" за инициативу. Жаль, что не вышло. Муниципалитет будет всеми силами сохранять троллейбусное движение в Воронеже, потому что это не столько сами машины, которые ремонтируются по мере возможности, чтобы обеспечить выпуск на линию, но и электрохозяйство, которое необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Если исследования пассажиропотоков и моделирование позволят разработать качественное технико-экономическое обоснование создания системы легкорельсового транспорта, то тяговые подстанции со временем могут стать основой электрохозяйства будущей системы.

ИСТОЧНИК KP.RU