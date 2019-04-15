ЕГЭ в Воронеже 2019: госэкзамены напишут пять с половиной тысяч выпускников

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-15T14:25:30+03:00

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В этом году 5 200 одиннадцатиклассников воронежских школ напишут ЕГЭ в основной период. Еще более 300 выпускников прошлых лет зарегистрировались для сдачи единого госэкзамена в резервные дни. Как рассказали в городском управлении образовании и молодежной политики, наиболее популярными предметами по выбору остаются обществознание, биология, физика, информатика и ИКТ.

Всего на территории Воронежа оборудуют 28 пунктов для проведения ЕГЭ. Все 526 аудиторий снабдят камерами видеонаблюдения, также для усиления безопасности на входе школьников будут досматривать с металлоискателем. Это поможет исключить возможность пронести телефон или другой гаджет.

Что касается самой процедуры ЕГЭ, то с прошлого года она не претерпела изменений. Второй год подряд на всех площадках города используется технология печати полного комплекта материалов в пункте сдачи экзамена.

Единственным новшеством для всех выпускников стал выбор только одного из двух уровней по математике: базовый или профильный. Ранее школьники могли сдавать оба экзамена при желании.

Даты проведения госэкзамена

Основной период:

- 27 мая - география, литература;

- 29 мая - математика базового и профильного уровней;

- 31 мая - история, химия;

- 3 июня - русский язык;

- 5 июня - иностранные языки (кроме раздела "Говорение"), физика;

- 7 июня - иностранные языки (раздел "Говорение");

- 10 июня - обществознание;

- 13 июня - биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Резервные дни:

17 июня - география, литература

18 июня - история, физика

20 июня - биология, информатика и ИКТ, химия

24 июня - математика базового и профильного уровней;

26 июня - русский язык;

27 июня - иностранные языки (устно);

28 июня - обществознание, иностранные языки (письменно);

1 июля - по всем учебным предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU