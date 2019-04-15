На Конгрессе общественного развития Воронежской области обсудят поддержку социальных НКО
17 апреля в Воронеже пройдет очередной Конгресс общественного развития. На форуме-2019 будут работать семь дискуссионных площадок, открытый клуб и консультационный центр.
Главной темой форума станет дискуссия об общественном контроле как практике, эффективность и перспективы его развития. Также общественники обсудят меры бюджетной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в частности, новых форм и возможностей развития региональных ТОС.
Кроме того, волонтеры планируют обсудить вопросы формирования Международного волонтерского корпуса 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отдельное внимание уделят реализации нацпроекта «Образование» - с позиции развития творческого потенциала детей, а также нацпроекта «Культура» - в контексте объединения деятельности различных учреждений, занимающихся развитием культуры и сохранением исторического наследия региона.
В фокусе обсуждения будут и вопросы межнационального и межконфессионального взаимодействия.
В рамках Конгресса общественного развития пройдет церемония награждения лауреатов премии «Добронежец».
Конгресс общественного развития пройдет в Event-Hall.
ИСТОЧНИК KP.RU