На Конгрессе общественного развития Воронежской области обсудят поддержку социальных НКО

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-15T14:21:34+03:00

А также вручат очередную премию "Добронежец"

Изменить размер текста: A A

17 апреля в Воронеже пройдет очередной Конгресс общественного развития. На форуме-2019 будут работать семь дискуссионных площадок, открытый клуб и консультационный центр.

Главной темой форума станет дискуссия об общественном контроле как практике, эффективность и перспективы его развития. Также общественники обсудят меры бюджетной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в частности, новых форм и возможностей развития региональных ТОС.

Кроме того, волонтеры планируют обсудить вопросы формирования Международного волонтерского корпуса 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отдельное внимание уделят реализации нацпроекта «Образование» - с позиции развития творческого потенциала детей, а также нацпроекта «Культура» - в контексте объединения деятельности различных учреждений, занимающихся развитием культуры и сохранением исторического наследия региона.

В фокусе обсуждения будут и вопросы межнационального и межконфессионального взаимодействия.

В рамках Конгресса общественного развития пройдет церемония награждения лауреатов премии «Добронежец».

Конгресс общественного развития пройдет в Event-Hall.

ИСТОЧНИК KP.RU