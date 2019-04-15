Воронежские платные участки подорожали для автомобилистов

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-15T14:18:41+03:00

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С сегодняшнего дня по 13 октября на платных участках М-4 "Дон" вводятся сезонные (читай - повышенные) тарифы. Об этом сообщают в "Автодоре". Изменения также коснутся трасс М-3 "Украина" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург".

Рост тарифов на воронежских платных участках трассы М-4 "Дон" затронет транспортные средства 1-ой тарифной группы (легковые транспортные средства) и 2-ой тарифной группы (небольшие грузовики и микроавтобусы). Для первых стоимость проезда вырастет на 5-10 рублей, для вторых - на 10-40 рублей.

Познакомиться с повышенными тарифами можно на сайте "Автодора".

ИСТОЧНИК KP.RU