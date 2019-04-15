Наградили директора Воронежского заповедника

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-15T14:02:42+03:00

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15 апреля почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм» получил директор Воронежского природного биосферного заповедника имени Пескова Анатолий Тарасов. Награду приурочили к юбилею руководителя. Анатолий Тарасов отчитался перед губернатором о текущей ситуации в заповеднике. Первоочередным делом сейчас является развитие популяции европейского благородного оленя. Сегодня в заповеднике и примыкающем к нему заказнике обитает более 100 этих животных. В планах у заповедника развитие Большой экологической тропы.

ИСТОЧНИК KP.RU