2019-04-15T14:02:42+03:00
Общество

Наградили директора Воронежского заповедника

Вручение почетного знака приурочили к юбилею руководителя
Ярослав ИВАНОВ
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фото govvrn.ruфото govvrn.ru
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15 апреля почетный знак «За добросовестный труд и профессионализм» получил директор Воронежского природного биосферного заповедника имени Пескова Анатолий Тарасов. Награду приурочили к юбилею руководителя. Анатолий Тарасов отчитался перед губернатором о текущей ситуации в заповеднике. Первоочередным делом сейчас является развитие популяции европейского благородного оленя. Сегодня в заповеднике и примыкающем к нему заказнике обитает более 100 этих животных. В планах у заповедника развитие Большой экологической тропы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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