Воронежцы смогут задать вопросы о налогах в прямом эфире радио «Комсомольская правда

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-15T13:50:58+03:00

Изменить размер текста: A A

16 апреля в 13.03 в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (97,7 FM) мы обсудим декларационную кампанию 2019 года. Вам необходимо получить налоговый вычет? Или отчитаться за полученные доходы? Как разобраться в порядке заполнения и какие способы представления деклараций существуют? Эти и другие важные темы мы обсудим вместе с вами.

Свои вопросы вы сможете задать Александру Витальевичу Старченко, замначальника отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов, а также Прасковье Николаевне Беляевой, главному государственному налоговому инспектору отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Воронежской области. Для этого нужно только позвонить по телефону 261-11-56.

ИСТОЧНИК KP.RU