В Библионочь-2019 воронежцев ждут спектакли, квесты и перфомансы

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-15T13:33:06+03:00

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20 апреля воронежские библиотеки присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Библионочь». В этом году темой фестиваля стала «Весь мир - театр», поскольку 2019-й объявлен президентом Годом театра.

Библиотека имени Никитина, которая отмечает 155-летие, подготовила насыщенную программу. Посетителей ждут краеведческое ток-шоу на тему истории проспекта Революции, интеллектуальные игры для детей и взрослых, викторины, посвященные юбилею библиотеки, квесты, мастер-классы и несколько фотозон. Для самых маленьких планируется путешествие в мир русской народной сказки. Воронежцам покажут спектакль «Возвращение» по произведениям Платонова. Пройдет театральный мастер-класс.

Юношеская библиотека имени Кубанева приглашает на познавательно-развлекательную программу «Мир театра». На арт-площадке «Театральная бессонница в отделе искусств» можно поучаствовать в викторинах «Многоликий мир театра» и «Театрлэнд», прослушать спектакли в записи «Магия слова». Будут работать выставки «Воронежские сезоны», «Его Величество Балет» и выставка-просмотр грамзаписей драмтеатров России «И жизнь, и слезы, и любовь…». В отделе обслуживания читателей откроет тайны «Театральное закулисье». На игровой площадке «Театральная сцена - зрительный зал» в информационно-библиографическом отделе библиотеки пройдут конкурс театрального мастерства «Браво, актер!» и мастер-класс по изготовлению афиши любимого театрального представления. Интеллектуально-развлекательная площадка «Театральная библиотека» в инновационно-методическом отделе предложит поучаствовать в викторине «Волшебная страна - театр» и сделать селфи с книгами о театре и театральной атрибутикой.

В областной детской библиотеке малышей ждет экспресс-курс по сценической речи «Говорите правильно!» - чтение стихов и произнесение скороговорок. А после тренинга дети примут участие в театральной инсценировке-импровизации «Сегодня я актер». Ребята постарше за 20 минут научатся рисовать череп Йорика. А главным событием вечера станет театральный праздник «Мы ищем Ключик Золотой». Лиса Алиса и Кот Базилио помогут детям отправиться в кукольный театр Карабаса Барабаса.

Специальная библиотека для слепых имени Короленко готовит для посетителей театральный перформанс. Юных читателей пригласят на творческое занятие с использованием драматической импровизации. Кроме того, желающие смогут сделать открытки и театральные веера, а также проверят знания в викторине «Знатоки театра».

ИСТОЧНИК KP.RU