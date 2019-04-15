2019-04-15T13:36:02+03:00
Общество

В Воронеже лестница возле площади Победы стала опасной для местных жителей

Большая часть ступеней отвалилась и легко можно сломать ногу [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Лестиница - вид нижних пролетов.Лестиница - вид нижних пролетов.Фото: Максим ГОРОХОВ
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Жители частного сектора, располагающегося в низине под проспектом Революции, вынуждены каждый день проявлять чудеса ловкости, чтобы подняться на главную улицу Воронежа. Они вынуждены смотреть, куда можно поставить ногу и не сломать ее, при покорении лестницы. После того, как большинство ступеней отвалились, она стала настоящей полосой препятствий.

- Сотрудники комбината благоустройства Центрального района обещали в течение ближайших двух дней подлатать лестницу. А в ближайший выходной в этом районе собираемся провести субботник, чтобы в целом привести в порядок окружающую территорию, - рассказали в управе Центрального района.

А так выглядят верхние. Фото: Максим ГОРОХОВ

А так выглядят верхние.Фото: Максим ГОРОХОВ

Напомним, лестницу у фонтана напротив памятника Платонову к юбилейному Дню города в 2011 году сделали шикарной, со ступенями под мрамор. Все это великолепие продержалось до осени 2012 года - ступени начали отваливаться. Фирму-подрядчика в итоге никто не нашел, ее следы теряются в глухой деревне во глубине сибирских руд, где она была зарегистрирована. Никто из чиновников, ее выбравших, наказан не был. С тех пор прошло еще 6,5 лет. За это время никто не удосужился привести лестницу в порядок. Видимо, придется ждать очередного юбилея – на этот раз Дня Победы 2020 года. Одна надежда, что к подбору подрядчика на этот раз отнесутся более ответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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