2019-04-15T13:43:50+03:00
Происшествия

В воронежской полиции рассказали подробности аварии с тремя автомобилями

32-летнего и 50-летнего мужчин отправили в больницу с травмами
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Сегодня примерно в 08.40 в Воронеже произошло серьезное ДТП. На улице Солдатское поле (район Масловки) столкнулись сразу три автомобиля - "Фиат-Дукато", "Фольксваген-Пассат" и ВАЗ-21099. Судя по фотографиям, первая машина пострадала меньше - у нее разбит передок. А вот "Фольксваген" буквально порвало на части.

- Травмы различной степени тяжести получили 32-летний водитель "Фольксвагена" и 50-летний водитель "Лады", их доставили в больницу, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

В полиции проводят проверку по факту аварии, выясняют все ее причины и обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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