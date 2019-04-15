2019-04-15T13:07:11+03:00
Происшествия

Жительница Воронежской области перевела мошенникам 75 тыс руб, чтобы получить полмиллиона компенсации за услуги экстрасенсов

Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке
Ярослав ИВАНОВ
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За сутки на удочку мошенников попалось пятеро жителей Воронежской области. Дурили граждан под разными предлогами: онлайн-покупки товара, снятия порчи, компенсации за лекарственные средства.

58-летняя жительница села Новобелая Кантемировского района перечислила аферистам 75 000 рублей за «не пойми что». Днем ей на мобильник позвонил неизвестный, представился сотрудником правозащитной организации, которая помогает жертвам «экстрасенсов». Мужчина сказал, что люди, которые оказывали ей экстрасенсорные услуги, являются самозванцами и мошенниками, поэтому женщине положена денежная компенсация в 500 000 рублей. Но для того, чтобы получить эти деньги, необходимо вернуть 13 % налога с этой суммы, перечислив их на указанный счет. Сельчанка в этот же день осуществила перевод денег. Прошло два дня. Тишина. Женщина попыталась связаться с незнакомцем, но тщетно.

Полицейские установили, что номер телефона, с которого звонил аферист, зарегистрирован в ближнем зарубежье.

Правоохранители просят горожан быть бдительными, помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и не перечислять деньги по неизвестным реквизитам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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