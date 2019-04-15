В полиции проверят, почему воронежский сотрудник уснул посреди дороги

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-15T12:38:53+03:00

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В ночь с 12 на 13 апреля подписчики канала "Дорожный контроль" запечатлели странную ситуацию. На улице 25 Января прямо посреди дороги стоял заведенный автомобиль, внутри спокойно дремал водитель. Приехавшие на место сотрудники ДПС попали в затруднительную ситуацию: мужчина вроде бы пьян, но при этом считать его водителем нельзя, ведь машина не двигалась, а стояла.

Позже общественникам стало известно, что человек за рулем - подполковник полиции.

- Привлечь мирно спящего пьяного водителя нельзя. Но почему он спит посреди дороги? Если полицейский выпил в выходной день, почему он на служебном автомобиле? А если он на службе, то почему пьяный? - говорят в "Дорожном контроле".

В ГУ МВД по Воронежской области прокомментировали ситуацию:

- Руководством главного управления назначено проведение служебной проверки. Будет дана самая принципиальная оценка вне зависимости от должности и звания сотрудника. В случае установления его вины к дисциплинарной ответственности будет привлечен и его непосредственный руководитель.

Подполковник заснул посреди дороги. Воронеж.Дорожный Контроль http://www.youtube.com/user/svyvrn?sub_confirmation=1

ИСТОЧНИК KP.RU