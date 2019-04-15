Женщина из Воронежской области убила друга одним ударом ножа

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-15T12:12:41+03:00

Ей грозит от шести до пятнадцати лет заключения

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51-летнюю женщину из Россоши будут судить за убийство. Об этом сообщили в СУ СК РФ Воронежской области. 14 февраля она выпивала вместе со своим 46-летним сожителем. Вспыхнула ссора, и мужчина несколько раз ударил собутыльницу. Та разозлилась и взялась за нож.

- После удара сожителя в область груди женщина вызвала скорую. Медики констатировали смерть потерпевшего, - сообщают следователи. - Женщина отпираться не стала и признала вину.

Женщину сразу же заключили под стражу. Теперь дело передано в суд. За убийство ей грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU