Эксперты протестировали качество воронежского кефира

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-15T12:12:02+03:00

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На площадке ЦСМ Росстандарта в Воронежской области 11 апреля прошла акция «Тест на качество кисломолочной продукции». Для независимой оценки экспертам был предложен кефир жирностью 3,2%, изготовленный местными предприятиями. При этом все «испытуемые» были куплены в обычных магазинах. То есть тот кефир, что пробовали эксперты, мог с той же долей вероятности оказать в холодильнике у вас дома.

Для тестирования были выбраны молочные продукты ПАО «Молочный комбинат «Воронежский», АО «Каскад», ООО ПКП «Магия», АО фирма «Молоко» и ООО «ЭкоНиваАгро».

Кто же вошел в экспертное жюри? Кефир оценивали представители Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, Департамента здравоохранения, Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, Союза «ТПП Воронежской области», Воронежского филиала АСМС, Воронежского государственного университета инженерных технологий, Воронежского аграрного университета, Общественного движения «Качество нашей жизни», представителей СМИ, а также сотрудники предприятий, участвующих в акции.

Представители комиссии пришли к выводу, что многое зависит не только от производителя, но и от торговых сетей. Ведь даже если кефир изготовлен строго по технологии, его вкусовые качества могут пострадать из-за неверного хранения.

Экспертам также представили для оценки два вида кефира известных марок, производство которых находится в других регионах. Участники комиссии единогласно признали, что воронежский кефир по своим качествам и внешнему виду естественнее, да и просто вкуснее.

Кстати, заранее были проведены лабораторные испытания продукции на соответствие требованиям действующих нормативных документов по органолептическим и физико-химическим показателям. В этом плане все участники конкурса прошли проверку на «отлично».

В конце мероприятия участников пригласили на XXII конкурс «Воронежское качество». В прошлом году в этом смотре приняли участие 44 предприятия, которые представили 69 видов продукции и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU