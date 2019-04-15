Мигранты получили сроки за массовые изнасилования воронежских девушек

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-15T12:04:20+03:00

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Трое граждан Узбекистана 24, 25 и 26 лет ответили перед Центральным районным судом Воронежа за насильственные действия сексуального характера, изнасилования и покушения на изнасилование. В сентябре 2017 года они нападали на девушек, забирали ценные вещи и совершали надругательство.

Как сообщают в СУ СК РФ Воронежской области, нападавших нашли благодаря свидетельству о том, что они передвигаются на автомобиле ВАЗ-2101. "Копейку" нашли в Рамонском районе. Владельца автомобиля и его знакомых предъявили для опознания девушкам. Те уверенно сказали: "Это они!"

24-летнему за пять преступлений дали 10 лет лишения свободы общего режима, 25-летнему за четыре преступления - 9 лет, третьему за два преступления - 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Как говорят следователи, в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере более 2 млн. рублей, а также материальный ущерб в размере свыше 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU