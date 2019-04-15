2019-04-15T11:00:39+03:00
Общество

Отопление в Воронеже не отключат, пока не потеплеет

В мэрии сообщили, что конкретного решения по поводу того, когда батареи в квартирах станут холодными, пока не приняли
Юрий КОЗЛОВ
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Пока погода не улучшится, батареи обещали не отключать.Пока погода не улучшится, батареи обещали не отключать.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Как правило, отопление в Воронеже отключают где-то с середины апреля. Мы решили поинтересоваться, как будет на этот раз. Тем более что совсем уж холодно, очевидно, не будет, а немалые счета за тепло могут и в апреле не сильно уменьшиться. В мэрии рассказали, что окончание отопительного сезона отодвигается на неопределенное время.

- В выходные резко похолодало, пошел сильный дождь. В администрации решили, пока не потеплеет, отопление не отключать, - сообщили в управлении информации администрации Воронежа.

Впрочем, действительно, было бы странно не отключать батареи всю теплую неделю, а сделать это, когда пришла мерзкая промоглая погода.

Напомним, что формально в дома перестают подавать тепло, когда среднесуточная температура пять дней подряд превышает восемь градусов. Однако можно оформить протокол собрания жильцов того или иного дома о намерении отключить отопление и направить его в управляющую компанию либо руководству ТСЖ. По идее, в этих организациях должны принять решение вырубить «топку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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