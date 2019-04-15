Отопление в Воронеже не отключат, пока не потеплеет
Как правило, отопление в Воронеже отключают где-то с середины апреля. Мы решили поинтересоваться, как будет на этот раз. Тем более что совсем уж холодно, очевидно, не будет, а немалые счета за тепло могут и в апреле не сильно уменьшиться. В мэрии рассказали, что окончание отопительного сезона отодвигается на неопределенное время.
- В выходные резко похолодало, пошел сильный дождь. В администрации решили, пока не потеплеет, отопление не отключать, - сообщили в управлении информации администрации Воронежа.
Впрочем, действительно, было бы странно не отключать батареи всю теплую неделю, а сделать это, когда пришла мерзкая промоглая погода.
Напомним, что формально в дома перестают подавать тепло, когда среднесуточная температура пять дней подряд превышает восемь градусов. Однако можно оформить протокол собрания жильцов того или иного дома о намерении отключить отопление и направить его в управляющую компанию либо руководству ТСЖ. По идее, в этих организациях должны принять решение вырубить «топку».
ИСТОЧНИК KP.RU