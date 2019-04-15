Десятки тысяч воронежцев вышли на уборку города 13 апреля

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-15T10:37:44+03:00

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Дождь не помешал воронежцам выйти на субботник 13 апреля. В уборке приняли участие десятки тысяч горожан во всех районах.

В Ленинском районе убрали мусор на озелененных территориях ул. Краснознаменная, местные жители, как и обещали, привели в порядок скверы им. Рылеева, им. Шапошникова, им. Калашникова. Неплохо потрудились и во дворах многоквартирных домов. Окраской ограждения в сквере «Чижовский» занялись сотрудники районного Комбината благоустройства в полном составе.

Участники субботника подготовили газоны к посеву травы и высадке цветочных композиций. Хочется надеяться, что автовладельцы оценят труд горожан, и не будут использовать газоны для парковки.

С территории Ленинского района вывезли 536 кубометра мусора , очистили 123 опоры освещения от несанкционированной рекламы на ул. 20-летия Октября, ул. Ф. Энгельса,ул. Пушкинская. Очищено от пескосмета 45 км прилотковой зоны автодорог на улицах ул. Платонова, Кирова, Кольцовская, пер. Красноармейский, Станкевича, Плехановская.

В Коминтерновском районе на призыв выйти на субботник откликнулись 5800 человек: сотрудники управы Коминтерновского района, активные жители, представители жилищных организаций, социальной сферы, гаражно – строительных кооперативов, предприятий потребительского рынка.

За время субботника вывезли 316 кубометров мусора только с территорий многоквартирных домов. Кроме того, велись работы по окраске контейнерных площадок, урн, бордюрного камня, высаживались деревья и кустарники, проводились кронирование деревьев и ремонт детских площадок.

Горожане прибрались в сквере, расположенном на улице 45 Стрелковой дивизии (остановка «Гормолзавод»), в природном парке «Северный лес», в микрорайоне Подгорное - на площади Советов, улице Олифиренко, на братской могиле №291, на Коминтерновском мемориальном кладбище, а так же на территории у дома №11 по улице Антонова – Овсеенко. Всего собрано и вывезено 350 кубометров мусора.

Пескосмет вывезли с улиц Антонова – Овсеенко, Донской и другим. На Донской, Лизюкова, 45 Стрелковой дивизии, Антонова – Овсеенко, Владимира Невского и Бульваре Победы. «Магистрали» подмели проезжую часть. На Московском проспекте и улице Антонова-Овсеенко помыли отбойники.

Итогом субботника на территории Коминтерновского района стал сбор и вывоз более 1250 кубометров мусора.

В Центральном районе к уборке приобщились 5,5 тысяч жителей. Жители микрорайона на улице Березовая Роща собрали листву и бытовой мусор. Студенты агроуниверситета расчистили обширную территорию по улице Дарвина и примыкающую к ней территорию вдоль водохранилища.

Всего в ходе субботника совместными усилиями убрано свыше 18 га озлённых территорий района, очищено 33 км прилотковой зоны, вывезено порядка 1150 кубометров мусора, очищено 15 контейнерных площадок.

Администрация приглашает воронежцев выйти на уборку города в следующую субботу, 20 апреля. В этот день пройдет общегородской субботник. Подробности участия в нем можно узнать в управе своего района.

ИСТОЧНИК KP.RU