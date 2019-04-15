2019-04-15T13:42:45+03:00
Происшествия

В Воронеже столкнулись три машины: двое водителей ранены

ДТП случилось в Левобережном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Двух водителей отвезли на скорой в больницу.Двух водителей отвезли на скорой в больницу.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 15 апреля, в 8.40 в Левобережном районе на улице Солдатское поле у дома № 179П случилось крупное ДТП.

- Столкнулись три машины – «Фиат-Дукато», «Фольксваген-Пассат» и «Лада-99», - рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде ОБДПС ГИБДД УМВД по Воронежу. – В аварии пострадали двое мужчин. В больницу на скорой увезли 31-летнего водителя «Фольксвагена» и 49-летнего шофера «Лады-99». 40-летний мужчина, руливший «Фиатом», серьезных травм не получил. Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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