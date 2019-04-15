2019-04-15T09:02:06+03:00
Происшествия

В Воронежской области полыхала фура

Огонь потушили более чем за 40 минут
Виктор ПАВЛОВ
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Грузовик "Рено" с полуприцепом полыхал в Семилукском районе вчера, 14 апреля. Сообщение о возгорании на улице Строителей поселка Латная поступило в 17.13. На место выехал пожарный расчет в составе четырех человек. Чтобы потушить огонь, потребовалось более 40 минут. О полной ликвидации возгорания отчитались только в 17.55.

- В результате пожара в фуре уничтожена огнем кабина и поврежден полуприцеп. По оперативной информации, пострадавших нет, - говорят в ГУ МЧС по Воронежской области.

Что именно стало причиной возгорания, пока неясно - проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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