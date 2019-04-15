Начало недели в Воронеже будет прохладным и дождливым

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-15T08:24:08+03:00

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В начале рабочей недели Воронеж окажется во власти антициклона из Скандинавии. Об этом сообщают синоптики. Будет прохладно и дождливо, как и на минувших выходных.

Как говорят в Воронежском гидрометеоцентре, в понедельник, 15 апреля, будет +12 днем и +6 ночью. Ожидается дождь, который в темное время суток будет более сильным. Ветер 6 м/с.

Во вторник, 16 апреля, днем тоже будет капать с неба. На термомтре - до +15. Дождь должен закончиться к вечеру. Ночью ожидается +4. Ветер 5-6 м/с.

Наконец, в среду, 17 апреля, будет малооблачно. Днем +12, вечером +1 (дорога может стать скользкой). Уйдут дожди, уйдет и ветер. Если днем по-прежнему будет держаться 6 м/с, то вечером - скромные 2 м/c.

ИСТОЧНИК KP.RU