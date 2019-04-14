2019-04-14T20:03:32+03:00
Спорт

ХК «Россошь»переиграла «Дизелист» и сравняла счет в финальной серии Кубка регионов

Матч закончился со счетом 4:3
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Дарья Рожкова.Фото: Дарья Рожкова.
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ХК «Россошь» дома переиграла пензенский «Дизелист» со счетом 4:3. Матч прошел в воскресенье, 14 апреля. Таким образом, россошанцы смогли сравнять счет в финальной серии Кубка регионов.

Счет открыли хозяева льда уже на девятой минуте. Гол забил Денис Чурмаев. Но перед самым перерывом соперники провели удачную контратаку и сравняли счет. Во втором отрезке матча первыми забросили шайбу пензенцы. Однако, россошанцам удалось отыграться. Дмитрий Дмитриев сравнял счет на 35 минуте. Еще две шайбы в ворота противника забросили Ян Хоменко и Даниил Войтко. «Дизелист» попытался отыграться и за полминуты до финальной сирены забил гол в ворота хозяев льда. Но защитники фарм-клуба «Бурана» удержали победный счет.

Теперь соперникам предстоит встретиться 17 и 18 апреля в Пензе. Если же в Пензе команды обменяются победами, тогда обладатель Кубка Регионов 2019 определится 21 апреля в Россоши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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