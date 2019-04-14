2019-04-14T19:03:35+03:00
Общество

В воронежском дворе горожане «бронируют» парковочные места шкафами

Интересным способом поделились в Сети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Во дворе одной из многоэтажек Воронежа местные жители нашли способ занимать парковочные места заранее. Вместо машины горожане оставили шкаф. Необычной идеей воронежцы поделились в популярной группе в соцсети.

- В Воронеже места занимают заранее, - подписал фото автор.

Впрочем, автовладельца можно понять. Во дворе машины стоят очень близко к друг другу, и, кроме места со шкафом, припарковать транспорт просто негде.

В комментариях горожане оценили идею, а также предположили, что кто-то из жильцов обустроил таким образом свое рабочее место.

А как вам такой способ занять парковочное место?

ИСТОЧНИК KP.RU

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