В Воронежской области Госавтоинспекция проверит такси

СЕГОДНЯ 18:05 2019-04-14T18:05:30+03:00

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В Воронежской области Госавтоинспекция займется проверкой такси. Профилактическое мероприятие запланировано на 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 14 апреля.

Проверки пройдут в целях предупреждения ДТП с участием водителей, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров и багажа, в том числе без соответствующего разрешения. Особое внимание уделят нарушениям правил остановки и стоянки водителями такси, прежде всего - в зоне общественного транспорта.

Сотрудники госавтоинспеции напомнили: если вы стали свидетелем нарушений ПДД, в том числе водителями такси, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269 61 02 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU