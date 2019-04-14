2019-04-14T18:05:30+03:00
Общество

В Воронежской области Госавтоинспекция проверит такси

Мероприятие пройдет 15 апреля
Юлия ДИДЕНКО
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Фото из архива «КП».Фото из архива «КП».Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области Госавтоинспекция займется проверкой такси. Профилактическое мероприятие запланировано на 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 14 апреля.

Проверки пройдут в целях предупреждения ДТП с участием водителей, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров и багажа, в том числе без соответствующего разрешения. Особое внимание уделят нарушениям правил остановки и стоянки водителями такси, прежде всего - в зоне общественного транспорта.

Сотрудники госавтоинспеции напомнили: если вы стали свидетелем нарушений ПДД, в том числе водителями такси, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 269 61 02 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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