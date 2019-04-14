2019-04-14T17:34:00+03:00
Спорт

Воронежский хайдайвер занял 12 место на первом этапе Мировой серии

Никита Федотов набрал всего 306,5 балла
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта соревнований Red Bull Cliff Diving.Фото: с сайта соревнований Red Bull Cliff Diving.
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Воронежский хайдайвер Никита Федотов занял 12 место на первом этапе Мировой серии-2019 по экстремальным прыжкам в воду с высоты 27 метров. Соревнования прошли в одном из живописнейших мест на земле — в городке Эль-Нидо на филиппинском острове Палаван, который принял состязания по клифф-дайвингу впервые. Этап начался 13 апреля.

В первом этапе приняли участие 24 спортсмена: 16 постоянных хайдайверов и четверо мужчин и четыре женщины, получившие «уайлд-кард», среди них оказался и воронежец Никита Федотов. Но на пьедестал ему забраться не удалось.

После первого дня соревнований Федотов шел 11-м, набрав за два прыжка 130,15 балла, при этом во второй попытке он показал пятый результат. Во второй день он опустился еще на одну позицию. финишировав 12-м с суммой в 306,5 балла.

Первым на филиппинском этапе стал многократный триумфатор Мировой серии британец Гэри Хант. Он набрал 427.25.Вторым оказался румын Константин Поповичи с 409.40 баллами. А третьим - мексиканец Джонатан Паредес с 408.05 баллами.

Среди женщин первое место заняла спортсменка из Австралии Рианна Иффлэнд. Следующий этап Мировой серии 12 мая примет ирландский Дублин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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