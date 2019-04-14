СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-14T16:06:38+03:00

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Воронежская самбистка Юлия Калгина выиграла первенство Европы. Соревнования прошли в субботу, 13 апреля, на Кипре. В финале Юлия одолела спортсменку из Белоруссии Анастасию Хрищанко.

Юлия Калгина впервые в истории региона смогла представить страну на первенстве Европы по самбо. Тренируется девушка в Таловской ДЮСШ в селе Новая Чигла под руководством Валерия Хрипко. Путевку на остров самбистка завоевала на первенстве России по самбо среди юношей и девушек старшего возраста (2001-2002 годов рождения) , которое завершилось 3 февраля в Центре спорта и образования «Самбо-70» в Москве. Проведя 6 схваток в категории свыше 75 кг, Юлия завоевала «серебро», уступив лишь в финальной встрече московской самбистке Элис Старцевой.

ИСТОЧНИК KP.RU