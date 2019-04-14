2019-04-14T15:42:52+03:00
Общество

В Воронеже показали мощь отечественного автопрома

«Семерка» увезла на крыше два огромных колеса
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже показали мощь отечественного автопрома. На крышу вишневой «семерки» автовладелец уложил два огромных колеса,предположительно, от трактора. От такой тяжести машина просела, но продолжила движение. Снимок удивленные местные жители опубликовали в популярной группе в соцсети.

В комментариях горожане удивились, как «ВАЗ-2107» смог увезти такую ношу. Местные жители отметили, что одно подобное колесо может весить от 40 до 70 килограммов, учитывая износ. Вес новых достигает порядка 100 килограммов.

LADA 2107 - советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом типа седан, одна из последних моделей «классики», выпускавшаяся на ОАО «Волжский автомобильный завод/АвтоВАЗ» с марта 1982 года по 17 апреля 2012 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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