2019-04-14T14:18:43+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа лишилась 430 тысяч во время продажи плиты

Женщина помогла мошенникам снять с ее карты все деньги
Юлия ДИДЕНКО
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Всего за сутки жертвами аферистов стали семь жителей региона.Всего за сутки жертвами аферистов стали семь жителей региона.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже 54-летняя местная жительница лишилась всех накоплений во время продажи газовой плиты. Женщина помогла мошенникам снять с ее банковской карты 430 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 14 апреля.

Накануне горожанка обратилась в полицию и рассказала, что опубликовала в интернете объявление о продаже газовой плиты. Ей позвонил покупатель и сообщил, что готов приобрести товар. Неизвестный спросил номер банковской карты, на которую он мог бы перевести деньги. Женщина его продиктовала, а потом дала и все другие персональные данные.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители снова попросили местных жителей быть бдительными, не переводить деньги неизвестным людям, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка.

Всего за сутки на территории Воронежской области зарегистрировано семь сообщений о фактах совершения мошенничеств в отношении местных жителей, в том числе четыре – бесконтактным способом. Противоправные действия мошенники совершали под предлогом продажи товаров – четыре, блокировки банковской карты и получения кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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