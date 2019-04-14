В Воронеже сфотографировали золотую «Волгу» в стразах

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-14T13:29:03+03:00

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В Воронеже местные жители сфотографировали сумасшедший тюнинг легендарной «Волги». Отечественный автомобиль выкрасили в золотой цвет, украсили стразами, а также установили пневмоподвеску и новые диски. Снимки опубликовали в соцсетях.

Тюнинговали воронежцы модель ГАЗ-24. «Волга» находилась в серийном производстве Горьковского автозавода с 1967 по 1985 год. В итоге было выпущено почти 1,5 миллиона экземпляров данного автомобиля, учитывая все модификации, такие как ГАЗ-24-10 или ГАЗ-М20.

ГАЗ-24 в своё время «опоздала» к нашумевшим марафонам «Лондон-Сидней» (1968) и «Лондон-Мехико» (1970), и впоследствии практически не принимала участия в подобных международных состязаниях, однако широкое распространение её в госучреждениях и организациях делало её популярным выбором для соревнований внутри страны.

Для того, чтобы участвовать в соревнованиях на «Волге», в СССР надо было быть работником таксопарка, что в какой-то степени обеспечивало приток в них молодёжи, имеющий интерес к автоспорту и автомобильной технике.

Сильно дефорсированный в заводской комплектации двигатель «Волги» в гоночных вариантах легко доводился до 150—175 л. с. с того же рабочего объёма, что в сочетании с облегчением автомобиля и доработкой шасси давало неплохую динамику. Основным видом соревнований были кольцевые гонки и автокросс, также популярностью у профессиональных водителей пользовались массовые соревнования среди работников таксо- и автопарков на регулярность движения и водительское мастерство.

В кино 24-я Волга стала регулярно сниматься с момента своего появления. Ее можно встретить в «Джентльменах удачи», «Служебном романе», «Петровка, 38», «Иван Васильевич меняет профессию» и много где еще. Встречается она и в зарубежных фильмах. Например, в одной из частей Бондианы — «Осьминожка». Или в фильмах «Неизвестный» с Лиамом Нисоном, а также в первой части культовой трилогии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана.

ИСТОЧНИК KP.RU