2019-04-14T12:28:31+03:00
Происшествия

В Воронежской области полицейские раскрыли дело о похищении 14 кроликов

Мужчины украли зверей, чтобы вырученные с их продажи деньги потратить на алкоголь
Юлия ДИДЕНКО
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.Фото: Александра КЛИМЕНТЬЕВА
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В Новохоперске полицейские задержали двоих похитителей 14 кроликов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 14 апреля.

Инцидент произошел в ночь на 5 апреля на улице Советской. Двое местных жителей пробрались к 35-летнему горожанину в сарай и похитили из клеток 14 кроликов. Пришедший на утро хозяин пересчитал зверей и обнаружил пропажу. После он обратился в полицию.

Правоохранители осмотрели место происшествия, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и через несколько дней получили информацию от местного жителя, которая помогла раскрыть преступление.

Выяснилось, что кражу совершили двое местных жителей в возрасте 31 и 33 лет, ранее судимые за совершение имущественных преступлений. Их задержали.

В отделе полиции мужчины признали свою вину и пояснили, что в ту ночь они выпивали. Когда алкоголь закончился, а денег на продолжение застолья у них не оказалось, горожане решили украсть и продать кроликов знакомого. Взяв мешки, они направились к дому 35-летнего потерпевшего. Без труда проникнув во двор, а затем в сарай, злоумышленники похитили 14 кроликов, которых посадили в мешки и отнесли своему приятелю, который купил у них домашних животных. На вырученные деньги они приобрели спиртное и продолжили застолье.

Во время обыска часть похищенных кроликов удалось найти и вернуть хозяину.

На местных жителей возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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