2019-04-14T11:01:04+03:00
Происшествия

В Воронеже из жизни ушла известная художница Ксения Успенская

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Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Александр Князев.Фото: Александр Князев.
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В Воронеже на 97-м году жизни скончалась известная художница Ксения Успенская. Об этом сообщили в Союзе художников 14 апреля.

Ксения Успенская родилась в 1922 году в Воронеже в семье профессора Н.А. Успенского. В юности занималась в художественной школе, музыкальном и художественном училищах. После окончания в 1949 году Московского института прикладного и декоративного искусства, она вступила в Союз художников СССР в 1955 году. В 1968 году художница стала лауреатом премии Воронежского областного комитета ВЛКСМ имени Кубанева. Успенская преподавала в Воронежском СХИ (сейчас – ВГАУ имени императора Петра I).

Работы Успенской есть не только в воронежском музее, но и в Третьяковке, галереях Лондона, Нью-Йорка, Вашингтона, в частных коллекциях Голландии, Германии, Чехии.

Наиболее известная картина Успенской «Не взяли на рыбалку», ее знает буквально каждый житель России, так как она является хрестоматийной и иллюстрирует учебник по «Родной речи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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