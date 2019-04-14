2019-04-14T10:04:22+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике показали предсказывающие дождь цветы

Чистяк весенний называют цветочным барометром
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Анна Сапельникова, Александр Мишин.Фото: Анна Сапельникова, Александр Мишин.
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Сотрудники Воронежского заповедника поделились фотографиями цветущего чистяка весеннего. Растение называют цветочным барометром, так как оно чутко реагирует на отсутствие солнца. Снимки разместили в группе природного комплекса в соцсети.

- Затянули небо тучи, пошёл дождь, опустилась ночь - лепестки венчика плотно сжимаются, уберегая тычинки и пестики от сырости. Увидите, что закрылись цветки, доставайте зонты - дождь близко, - рассказывают сотрудники заповедника.

Распространяется цветок с помощью выводковых почек. В пазухах листьев у чистяка образуются небольшие клубеньки, похожие на зерна, только зелёные. Семена завязываются плохо, когда растение увядает, почки-зёрна оказываются на земле. А поскольку живёт растение обычно у воды – возле рек и ручьев, а также в понижениях, где после дождей образуются ручейки и лужи, то выводковым почкам предстоит водное путешествие! Вода перенесёт их на новое место, где почки укоренятся.

Сроки цветения: середина апреля - начало мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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