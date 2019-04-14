В Воронежской области браконьеры расстреляли беременных самок дикого кабана

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-14T09:27:03+03:00

Об этом жители села в Россошанском районе рассказали в соцсетях

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В Россошанском районе браконьеры-живодеры расстреляли двух беременных самок кабана. Каждая из них вынашивала по десять поросят. Об этом очевидцы анонимно рассказали в группе «Подслушано. Россошь» в соцсети.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 апреля примерно в 23:30 у россошанского села Старая Калитва. После вскрытия выяснилось, что в самках было по десять малышей, которых им не удалось выносить. Звери не смогли убежать от живодеров.

- Стреляли из автомобиля «УАЗ Хантер» темно-зелёного цвета. Внутри был мужчина крепкого спортивного телосложения в возрасте от 35 до 40 лет. Примерный рост - 180-185 см, - рассказывают местные жители.

Россошанцы просят очевидцев происшествия откликнуться и обратиться в охотинспекцию Воронежской области, чтобы виновных наказали.

Напомним, в регионе разрешена охота только на птиц - водоплавающую и боровую дичь.

ИСТОЧНИК KP.RU