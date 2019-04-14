В Воронеже заметили отечественный кабриолет из фильма «Операция «Ы»

СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-14T08:55:58+03:00

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В Воронеже местные жители заметили необычный автомобиль. Отечественная машина без крыши рассекала по улицам города. За рулем находился мужчина. Ролик попал в Сеть.

- А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь, - подписал видео автор.

Воронежцы пошутили, что на такой машине можно покорять слабый пол, и вспомнили свои истории.

- Такая «инвалидка» была у моего дедуни. А дядька мой на ней девок катал году в 1975. Потом ветеранам-инвалидам войны немного другую модификацию выдали. Та уже была с крышей, а потом уже стали давать «Запорожцы», - рассказала горожанка Светлана.

Вероятнее всего, на кадрах СМЗ С-3Д. Это двухместный автомобиль-мотоколяска серийно выпускавшаяся Серпуховским мотоциклетным заводом с 1958 по 1970 годы (c 1962 выпускался модернизированный вариант С3АМ). В автомобиле использовался мотоциклетный двигатель Иж-49 мощностью 8 лошадиных сил.

С3А сменил на конвейере трёхколёсную мотоколяску СМЗ С-1Л, будучи по сути её четырёхколёсной модификацией. Конструкция независимой передней подвески типа «Порше» (два поперечных торсиона с четырьмя продольными рычагами) и реечного рулевого управления были отработаны на опытном образце НАМИ-031, который отличался закрытым кузовом из пластмассы. Всего был изготовлен 203 291 автомобиль[1][2].

Кстати, автомобиль известен по фильму Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». После этого фильма автомобиль-мотоколяска получил «народное» прозвище «моргуновка» (в фильме мотоколяской управлял персонаж Бывалый, сыгранный актёром Евгением Моргуновым).

ИСТОЧНИК KP.RU