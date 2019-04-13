В Воронеже разыскивают свидетелей загадочного ДТП с мотоциклистом

СЕГОДНЯ 19:25 2019-04-13T19:25:59+03:00

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Участники воронежского мотосообщества пытаются найти очевидцев аварии, произошедшей 12 апреля примерно в 13.00 на трассе «М4». ДТП случилось в Рамонском районе, за вторым постом ГАИ. Если вы были в это время в районе данного места и у вас есть запись видеорегистратора, поделиться ей вы можете, например, в этой группе.

Пока известно, что 22-летний Игорь М. ехал в сторону Воронежа на своем мотоцикле Honda. По версии инспекторов ГИБДД, молодой человек мог не справиться с управлением. Опять же нет данных о том, участвовали ли в аварии другие транспортные средства. Однако друзья и знакомые мотоциклиста не верят в случайное падение.

- Парень находится в больнице, в отделении реанимации в тяжелом состоянии, за жизнь его борются медики, - рассказали в мотосообществе.

По одной из версий, Игорь пока был в сознании упоминал некий автобус, но более конкретной информации ни у кого нет. Инспекторы проверяют все обстоятельства произошедшей аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU