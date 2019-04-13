Воронежцы пожаловались на портящих газоны автомобилистов

СЕГОДНЯ 18:31 2019-04-13T18:32:19+03:00

Как же нужно не любить родной город, чтобы так парковаться? Фото: СОЦСЕТИ

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13 апреля воронежцы опубликовали сразу несколько фотографий, на которых видно с каким неуважение некоторые местные автомобилисты относятся к родному городу. Свой след кто-то, например, оставил в Романовском сквере, что расположен на улице Кирова. Изумрудный газон кто-то просто взрыл колесами своего автомобиля.

Видно, что также поврежден заборчик рядом со «стоянкой» наглеца. На своем автомобиле он проехал сразу по нескольким участкам и везде оставил следы. Хорошо было бы найти нарушителя и заставить его выплатить штраф.

Но если в поиске этого водителя могут помочь только записи видеокамер, то другой нарушитель даже не скрывается.

- Остановка Шендрикова. Недавно сделали новые газоны, на которых регулярно паркуются автомобилисты. Развозят грязь по тротуарам и городу, нарушают ПДД. От самих газонов уже ничего не осталось, кроме грязи, - жалуются воронежцы.

Да и как не жаловаться? Если тут же стоит «Газель», из которой чем-то торгуют. Водитель спокойно припарковал свой автомобиль на тротуаре. К нему даже ведут грязные следы. Почему местные жители вообще что-либо покупают у нарушителя? Ответ на этот вопрос трудно найти.

Похоже, некоторые люди даже не понимают, что нарушаютФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU