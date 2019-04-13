2019-04-13T17:51:50+03:00
Происшествия

В Воронеже молодая автомобилистка сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Пожилую женщину отвезли в медучреждение
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сотрудники Госавтоинспекции проверяют все обстоятельства ДТПСотрудники Госавтоинспекции проверяют все обстоятельства ДТПФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже неподалеку от дома №9 на бульваре Победы 67-летняя женщина попал под машину. ДТП случилось 12 апреля примерно в 17.45. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу.

Пенсионерка хотела перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по бульвару ехала 19-летняя девушка на своем автомобиле Hyundai Getz. Трудно сказать, почему молодая автомобилистка не успела затормозить перед пешеходом. Быть может, она просто не заметила женщину.

Так или иначе пенсионерку госпитализировали в медучреждение, пока не известно в каком состоянии находится эта женщина. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют все обстоятельства ДТП. Инспекторы призывают водителей быть бдительнее на дорогах, а пешеход осмотрительнее выходить на проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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