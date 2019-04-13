2019-04-13T18:11:07+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» победил в гостях «Краснодар-2» и вышел из зоны вылета

Но нашу команду могут обогнать «Химки» и калининградская «Балтика», еще не сыгравшие в этом туре
Юрий КОЗЛОВ
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"Факел" ликует - наконец-то победа!"Факел" ликует - наконец-то победа!Фото: с сайта ФК "Факел"
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Игра в Краснодаре вначале протекала излишне спокойно, команды практически не создавали острых моментов. Зато первый же из них на 26 минуте превратился в гол. Макарчуку никто не помешал сделать точный пас на Лебеденко, и капитан с убойной позиции забил своей уже 13 мяч в этом чемпионате. Больше только у Барсова из «Сочи» - 17, но футболист команды из курортного города пять из них забил с пенальти. Лебеденко же все свои мячи заколотил с игры.

Во втором тайме после подачи с углового на 65 минуте Божин, подключившийся к атаке, забил гол головой – 2:0. Правда, уже на 69-й «Краснодар-2» свел преимущество «Факела» до минимума. Также после углового в штрафной воронежской команды возникла суматоха, в которой первым разобрался Парадин – 1:2. После этого гола игра успокоилась. «Факел» сумел без особых нервов довести матч до победы. Семь игр воронежцы не побеждали, еще с прошлого года, когда 18 ноября одолели дома курский «Авангард» - 3:2. Новый наставник нашего клуба Сергей Булатов впервые победил, а поражений у него пока не было.

«Факел» набрал 36 очков и поднялся на 14 место, выйдя из зоны вылета. Впрочем, наша команда еще в этом туре может туда вернуться, если наберут очки «Химки» и выиграет «Балтика».

Следующий матч «Факел» проведет дома. 20 апреля он сразится с ФК «СКА-Хабаровск». Дальневосточники сейчас занимают шестое место с 48 очками в активе. Напомним, совсем недавно эта команда играла в Премьер-лиге. Матч начнется в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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