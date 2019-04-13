В Воронежской области разыскивают мужчину в камуфляжной куртке
Практически месяц от него нет вестей
Присмотритесь, быть может, вы видели этого мужчину
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят воронежцев помочь найти 27-летнего Ислама Токова. Мужчина пропал еще 18 марта. Прошел практически месяц, но с тех пор он так и не связывал ни с родными, не с друзьями.
Приметы мужчины: рост 176 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и зелено-карие глаза. Когда мужчину видели в последний раз, он был одет в коричнево-зеленую камуфляжную куртку, синие джинсы и зимние спортивные ботинки.
Если у вас есть какая-либо информации о местонахождении Ислама Токова, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU